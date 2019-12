PSG : Cavani ne joue pas parce qu’il est nul, Pierre Ménès se lâche

Dans : PSG.

Neymar n’est ni suspendu ni blessé, Kylian Mbappé est aussi de retour, le grand débat de cette fin de semaine porte sur l’utilisation d’Edinson Cavani.

Ou plutôt la non-utilisation du meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui cire le banc de touche et ne joue que quelques minutes par match. De quoi faire gronder les supporters parisiens, qui ne comprennent pas vraiment pourquoi l’Uruguayen ne peut pas gratter plus de temps de jeu. Toutefois, Pierre Ménès n’est pas du tout surpris par ce choix de Thomas Tuchel, qui ne fait que mettre sur le terrain les joueurs les plus efficaces et les plus forts.

« Alors quand le PSG daigne accélérer pendant un quart d’heure, c’est évidemment de haute qualité, avec en conclusion le sublime but en talonnade de Mbappé. Mais après ça, les Parisiens se sont arrêtés de jouer, ont perdu un tel nombre de ballons que cela en devenait risible. Comme souvent ces dernières semaines, Paris jouait sans intensité, sans rythme. Au final, c’est un match de plus sans histoire pour le PSG, ajoute Pierre Ménès. Cavani est entré en fin de match pour avoir un peu de temps de jeu et faire plaisir au Parc, mais le Matador s’est offert un monstrueux raté sur un caviar de Di Maria. Et cela va peser dans la balance. Parce que moi je veux bien qu’on dise que le club manque de respect à l’Uruguayen. Mais bon, on n’est pas dans une colonie de vacances. Tuchel a besoin de joueurs performants et Cavani ne l’est pas », a livré le consultant de Canal+ sur son blog. Un problème éternel, sachant que Cavani est un joueur qui a besoin d’être bien physiquement pour donner la pleine mesure de ses moyens, et que sans temps de jeu, il ne risque pas d’être en forme optimale.