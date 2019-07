PSG : Al-Khelaifi propose Neymar au Real Madrid !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Simple provocation du président du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone, ou véritable désir de voir Neymar s'engager en Liga mais pas au Barça ? Quoi qu'il en soit Marca affirme ce samedi que Nasser Al-Khelaifi a proposé par deux fois à Florentino Perez de lui vendre Neymar si le Real Madrid était intéressé par la star brésilienne du PSG. Cependant, Florentino Perez, qui a d'excellents rapports avec le dirigeant qatari du Paris SG, aurait fait savoir à Nasser Al-Khelaifi que l'hypothèse d'une vente de Neymar à Madrid n'était plus vraiment un sujet d'actualité, même si le dossier n'est pas encore totalement refermé.

« Au Real Madrid, l'offre du PSG n'a pas surpris. Les dirigeants pensent que cela fait partie du monde du football, mais pour le moment, ils n'envisagent pas la possibilité d'incorporer un joueur qu'ils espéraient à un moment, mais qu'ils ne considèrent plus aujourd'hui comme une priorité (...) Actuellement, l’objectif n'est autre que d'alléger le nombre de joueurs offensifs, et en particulier Gareth Bale. Si le Gallois n'était plus dans l'équipe, l'approche du dossier Neymar pourrait changer, mais pour le moment, les portes du Bernabeu sont fermées à Neymar », explique le quotidien sportif proche du Real Madrid, qui pense qu'avant de parler du joueur brésilien les Merengue doivent déjà réduire la voilure sur le plan offensif avec forcément le cas Bale à régler au plus vite.