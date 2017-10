Dans : PSG, Ligue 1.

Avec les victoires et les buts qui s’enchainent, tout va toujours bien. C’est ainsi que le PSG n’a pas mis longtemps à se défaire de la fameuse polémique sur les tireurs de pénalty. Face à Lyon, Neymar était venu chauffer Edinson Cavani pour tirer le pénalty, que l’Uruguayen avait finalement raté. S’en était suivie une polémique au sujet d’une éventuelle guerre d’égo et de statut de star au sein d’un club qui n’en manque pas, surtout depuis cet été. Mais le proportion prise par cette affaire a surpris tout le monde au club, au point d’avoir mis le sujet au centre des débats. Il est désormais réglé, et la preuve en est avec ce pénalty transformé sans contestation par Neymar face à Bordeaux. En sélection avec la Céleste, Cavani a confirmé que cette histoire faisait partie du passé, et n’aurait pas du prendre cette ampleur.

« Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Ce sont des situations qui ne sont pas aussi importantes qu’elles peuvent sembler. Nous avons résolu ça au sein du vestiaire. Il y a toujours une solution. C’est déjà résolu. L’important est de lutter pour le même objectif », a prévenu l’attaquant parisien, qui, comme son entraineur ou ses coéquipiers, n’a pas voulu dévoiler quelle était l’entente trouvée pour régler le problème. Il semble toutefois que la règle de l’alternance soit observée entre les deux stars offensives du PSG.