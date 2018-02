PSG : Cavani comparé à Brandao ? Mais oui, c'est possible...

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG depuis quelques semaines, Edinson Cavani fait désormais l’unanimité auprès des observateurs de la Ligue 1. Mais être meilleur buteur du leader de la Ligue 1 ne vous protège pas de comparaisons plutôt… douteuses. Sur les ondes de SFR Sport, c’est Laurent Bonnard qui a osé comparer l’international uruguayen à Brandao, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille.

« On avait un joueur comme ça à l’OM. Il me fait un peu penser à Brandão. Il donnait son corps à l’équipe durant tout le match. Il loupait des choses, mais il avait la gnac. Cavani c’est au-dessus mais dans le style, il lui ressemble beaucoup » a expliqué l'ex défenseur droit de l’Olympique de Marseille. La comparaison ne devrait pas vraiment plaire à l’ancien buteur de Naples. En revanche, elle devrait bien fait rire les supporters de l’OM et du PSG, sans doute conscients du gouffre qu’il existe entre Cavani et Brandao…