PSG : Cavani bradé au mercato, Leonardo s'interpose

Dans : PSG.

Son doublé face aux amateurs de Linas-Monthléry n’a pas fait évoluer sa situation. Edinson Cavani est toujours sur le départ, alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expirera en juin prochain.

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG possède d’ores et déjà un accord de principe avec l’Atlético de Madrid. Mais alors que des formations anglaises comme Chelsea ou Arsenal aimeraient le recruter libre de tout contrat l’été prochain, les Colchoneros ont la volonté de s’offrir Edinson Cavani dès le mois de janvier. Des négociations ont ainsi débuté entre les dirigeants de l’Atlético de Madrid et ceux du Paris Saint-Germain au sujet d’un transfert payant du Matador au mois de janvier.

Ces derniers jours, une délégation de l’Atlético de Madrid était à Paris pour négocier, principalement avec le directeur sportif francilien Leonardo. Et selon les informations récoltées par El Chiringuito, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. Effectivement, le média espagnol rapporte qu’une première offre de l’Atlético de Madrid a été repoussée par Leonardo, lequel n’a aucunement l’intention de brader son attaquant de 32 ans en dépit de sa fragilité physique cette saison et de sa situation contractuelle. Au sein de la direction parisienne, on estime toujours Edinson Cavani comme un joueur important, lequel pourrait avoir un rôle majeur à jouer dans les six mois à venir en cas de blessure de Neymar, de Kylian Mbappé ou de Mauro Icardi. L’Atlético de Madrid devrait néanmoins rapidement revenir à la charge, tandis que Chelsea, l’Inter Milan et Arsenal seraient également très attentifs à l’évolution de ce dossier.