PSG : Campos a trouvé le coach pour conquérir l'Europe

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Christophe Galtier au PSG s'inscrit vraiment en pointillés. Les dirigeants parisiens réfléchissent à trouver un remplaçant au Français, y compris Luis Campos. Le conseiller sportif pourrait trahir son ami pour un autre proche, José Mourinho.

Au PSG, les stars ne manquent pas sur le terrain. Néanmoins, sur le banc, le club parisien n'a pas toujours eu le technicien réputé pour franchir le palier attendu en Europe. A part Carlo Ancelotti, le PSG n'a nommé que des « seconds couteaux » qui n'avaient pas gagné la C1 à leur arrivée. Dernier nommé en date, Christophe Galtier avait crispé certains observateurs pour son expérience plus nationale qu'internationale. Ses partisans l'avaient défendu en mettant en avant sa « grande gueule » et sa capacité à imposer ses idées dans un vestiaire. Malheureusement, cette saison n'a pas mis en lumière cette qualité. Les Parisiens ont trop souvent manqué d'investissement dans leurs matchs, proposant des copies vraiment limitées en 2023.

Mourinho, un palmarès et un caractère qui plaisent au PSG

Des comportements laxistes venant souvent des stars du PSG, lesquelles n'ont pas été sanctionnées par Galtier. L'entraîneur parisien continue de les aligner le plus souvent possible, conservant une confiance quasi sans limite. Une méthode qui n'a pas payé au niveau des résultats et qui fragilise l'ancien coach niçois. Les dirigeants parisiens réfléchissent à prendre un nouvel entraîneur la saison prochaine. Après les idées Nagelsmann, Zidane, Motta et même Arteta, c'est un danger sérieux qui arrive dans les pattes de Galtier : José Mourinho. Le « Special One » a tout du technicien sans pitié pour les stars. Un profil réclamé de longue date au PSG.

🚨EXCL : Mourinho 🇵🇹💫



▫️Si Campos 🇵🇹 est fragilisé, comme Galtier 🇫🇷, le conseiller sportif du PSG, a selon nos informations pris contact avec Mourinho 🇵🇹



▫️Pas de contact PSG/Roma.



▫️L'un des rêves de l'Émir reste ZZ, comme révélé il y a 10 jours.https://t.co/wDccrmJicX — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 17, 2023

Cette piste est d'autant plus sérieuse que Mourinho connaît bien Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Il a travaillé avec son compatriote au Real Madrid lors de la saison 2012-2013. Selon RMC Sport, Campos est prêt à faire appel à lui pour prendre le poste occupé par Christophe Galtier. Un sérieux changement de cap pour le conseiller sportif du PSG qui semblait tenir à conserver Christophe Galtier, avec qui il a déjà travaillé au LOSC. Si le PSG et la Roma n'ont pas pris contact officiellement pour Mourinho, Luis Campos a pris les devants et a contacté son ami portugais comme l'indique Foot Mercato.

Le Brésil multiplie les pistes !https://t.co/ufNOABjsRY — Foot Mercato (@footmercato) April 17, 2023

José Mourinho n'est lui pas insensible aux approches du PSG. En fin de contrat en juin 2024 avec la Roma, le Portugais réalise du bon travail et peut ambitionner un plus grand club. Le Brésil pense à lui comme futur sélectionneur mais il reste aussi des postes vacants chez ses anciens clubs, Chelsea voire peut-être le Real Madrid. En attendant, les choses pourraient s'accélérer pour sa venue au PSG. Luis Campos est attendu prochainement à Doha par les propriétaires du PSG. Il devra s'expliquer sur le futur mercato et sans doute évoquer le cas Mourinho. Christophe Galtier peut déjà trembler...