PSG : Caglar Soyuncu, le craquage du Paris SG au mercato ?

Parmi les dossiers chauds du mercato de Leonardo, se trouve la situation au poste de défenseur central.

Thiago Silva arrive en fin de contrat, et après une décennie de présence, son avenir s’écrit en pointillés. Même si la tentation est grande, vue la situation actuelle, de le prolonger une saison pour éviter une recrue onéreuse, le directeur sportif n’est pas du genre à faire de cadeaux. S’il a confiance en Marquinhos et Kimpembe, le directeur sportif sait qu’une recrue de poids comme Kalidou Koulibaly ferait franchir un cap au PSG. Mais le Sénégalais est extrêmement cher, et cela n’est pas négligeable. Néanmoins, une surprise n’est pas à écarter, tant Leonardo a parfois su bluffer tout le monde sur le recrutement. Et visiblement, c’est arrivé jusqu’aux oreilles de l’agent de Caglar Soyuncu, l’une des révélations de la Premier League cette saison. Décisif et solide dans l’excellente saison de Leicester, le Turc est en pleine explosion à 23 ans. Impeccable dans le duel et appliqué dans la relance, il est courtisé par le FC Barcelone et Liverpool, mais la porte est clairement ouverte, notamment pour le PSG.

« Il est possible que Soyuncu puisse aller jouer à Barcelone cet été. Le Barça voulait déjà le signer quand il a joué pour Altinordu. Je pense que seul Liverpool a le pouvoir de signer Caglar en Premier League en raison de ses conditions économiques, mais il ne faut pas oublier les équipes françaises. Le PSG pourrait être une surprise », a lancé, au Daily Mirror, son agent Mustafa Dogru. Réelle opportunité ou utilisation classique des millions du PSG pour faire monter les enchères ? L’avenir le dira, mais Leicester peut se frotter les mains, les Foxes ayant déjà refusé une offre de 44 ME de la part de Manchester City l’hiver dernier. Autant dire qu'en cas de transfert, cela se jouera certainement au-dessus de la barre des 50 ME.