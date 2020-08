PSG : Ça tourne au sketch, Kehrer blessé à l’oreille

Dans : PSG.

Le PSG a beaucoup de mal à vider son infirmerie à l'approche des matchs capitaux, et une blessure improbable vient même de se rajouter.

Thomas Meunier parti à Dortmund, Colin Dagba jugé encore trop tendre pour le plus haut niveau, Thomas Tuchel comptait énormément sur Thilo Kehrer pour les matchs de Ligue des Champions. Mais l’Allemand a rapidement été blessé dans un choc face à Saint-Etienne, et il peine à faire son retour. Malgré une condition physiquement impeccablement entretenue pendant le confinement, le défenseur avait fait un retour précipité contre Lyon en raison de la blessure de Layvin Kurzawa. Les malheurs s’enchainent puisque l’ancien de Schalke 04 demeure incertain pour la rencontre face à l’Atalanta Bergame de mercredi prochain.

En effet, L’Equipe révèle que Kehrer souffre de l’oreille depuis le match face à Lyon. Le joueur aurait pris un coup à ce niveau, ce qui aurait provoqué une fracture d’un os, et le gênerait pour être opérationnel à 100 %. Néanmoins, le staff médical serait confiant pour que ce problème soit réglé pendant le stage qui débutera samedi, et permettre ainsi à l’Allemand de tenir son poste. Il le faudra très certainement, Thomas Tuchel et le PSG n’ayant plus le luxe de s’offrir de nouveaux forfaits avant le quart de finale de la Ligue des Champions. Sinon, certains supporters parisiens vont commencer à croire en la magie noire pour expliquer les défaillance de leurs joueurs avant le Final 8 de Lisbonne.