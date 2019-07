PSG : C'était Paris et rien d'autre, Sarabia le jure

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a lancé son mercato en recrutant Ander Herrera et Pablo Sarabia.

Première recrue de l’été, le milieu offensif est officiellement devenu un nouveau joueur du club de la capitale vendredi. Après avoir passé sa visite médicale, le joueur de 27 ans a paraphé un contrat de cinq saisons avec le PSG. Transféré pour 18 millions d’euros en provenance du FC Séville, l’international espagnol aura pour objectif de suppléer au mieux les attaquants titulaires. Arrivé dans une grande formation européenne, Sarabia ne regrette en tout cas pas son choix.

« Je suis très heureux de pouvoir rejoindre le PSG et de pouvoir progresser au sein d’un club incroyable comme celui-ci. Je sors d’une belle saison et plusieurs options s’offraient à moi. Mais quand j’ai su que le Paris Saint-Germain me voulait, je n’ai pas hésité une seconde. Je sais que c’est un changement important dans ma carrière. J’arrive avec beaucoup d’envie, et je le montrerai tous les jours sur et en dehors des terrains. Dès le premier jour, je vais travailler très dur, je vais apporter beaucoup d’enthousiasme et de passion, parce que j’aime mon métier et la manière avec laquelle je le pratique. Je veux rendre la confiance que le club m’a accordée en donnant tout ce que j’ai. Tuchel ? Je suis gaucher, et j’aime jouer sur l’aile droite, mais le coach sait que l’une de mes forces est ma capacité d’adaptation. J’essayerai toujours de m’adapter en fonction des besoins de l’entraîneur et de l’équipe », a détaillé, sur le site de son nouveau club, le natif de Madrid, qui est donc pressé de faire ses premiers pas au PSG. Rendez-vous lundi pour la reprise de l’entraînement.