PSG ‍: C'est validé, Kolo Muani prépare son départ

Par Eric Bethsy

Malgré les arrivées annoncées d’Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain vise d’autres renforts pour son secteur offensif. Le club de la capitale n’a pas fermé le dossier Randal Kolo Muani, qui a annoncé ses envies d’ailleurs à l’Eintracht Francfort.

Considérablement affaiblie en l’absence de Kylian Mbappé, actuellement mis à l’écart et poussé vers la sortie, l’attaque du Paris Saint-Germain va recevoir du renfort. Et non des moindres. Après la signature imminente de l’ailier français Ousmane Dembélé, le club de la capitale va tenter de boucler l’opération Gonçalo Ramos.

🚨🚨🚨 Selon nos informations, Randal Kolo Muani a annoncé pour la toute première fois à ses dirigeants qu'il voulait quitter Francfort cet été. Une demande bien reçue par sa direction, qui n'est pas fermée à un départ.



🖊 @FabriceHawkins — RMC Sport (@RMCsport) August 4, 2023

Nos confrères de RMC indiquent que la direction francilienne espère finaliser un prêt avec option d’achat (65 M€ + 15 M€ de bonus) dans les deux prochains jours. Il s’agirait d’une belle réussite pour Luis Campos, dont le recrutement ne serait pas pour autant terminé. Le conseiller football du Paris Saint-Germain garde aussi un œil du Randal Kolo Muani. Ce qui explique peut-être la décision de l’international tricolore.

Le Bayern toujours sur le coup

Toujours d’après la même source, l’attaquant de l’Eintracht Francfort, attiré par le champion de France, a pour la première fois confié ses envies d’ailleurs à ses dirigeants. Pas de quoi provoquer des tensions en interne puisque ses supérieurs seraient ouverts à son départ. Les négociations devraient donc débuter dans les jours à venir puisque le Paris Saint-Germain aurait prévu de se positionner concrètement après la fin de l’opération Gonçalo Ramos.

A croire que Randal Kolo Muani a préparé le terrain pour le Paris Saint-Germain. Ou pour le Bayern Munich qui, dans l’attente d’une réponse définitive de Tottenham pour Harry Kane, n’a pas oublié l’ancien joueur du FC Nantes. Reste à connaître les exigences financières de l’Eintracht Francfort. On peut penser que le pensionnaire de Bundesliga se basera sur les montants annoncés pour Gonçalo Ramos ou Rasmus Hojlund, qui va signer à Manchester United pour 85 millions d’euros bonus compris.