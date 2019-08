PSG : C'est nouveau, le Parc a épargné Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Après les banderoles et les chants insultants lors du match inaugural contre Nîmes, l’attitude du public parisien a été bien différente ce dimanche à l’occasion de la réception de Toulouse. En dehors de quelques sifflets et quelques récalcitrants éparpillés avant le début du match, le Brésilien a été plutôt épargné par le public du stade de la Porte d’Auteuil.

Un rapprochement en vue de l’issue possible de ce feuilleton, qui verrait l’ancien de Santos rester à Paris ? Ou le simple fait que cela représente plus la réalité de pensée chez les supporters, qui n’étaient, selon Canal+, pas forcément favorables aux banderoles qui ont été déployées par certains membres des kops à la reprise du championnat. En tout cas, cela ne donne pas d’eau au moulin de ceux qui annoncent que le divorce est inévitable entre Neymar et les supporters du PSG.