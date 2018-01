PSG : C'est le mercato, Emery met les pieds dans le plat pour deux joueurs !

Dans : PSG, Mercato.

Pour la discrétion, c’est raté, mais au moins, le message est passé. Si les dirigeants parisiens se montrent toujours prudents à l’heure d’évoquer les mouvements possibles en ce mois de janvier, Unai Emery, en tant que technicien, n’a laissé aucun espoir à deux de ses joueurs. Désireux de retenir Javier Pastore et Angel Di Maria, l’entraineur espagnol ne pense pas la même chose pour Hatem Ben Arfa et Lucas Moura. Dans un entretien à l’AFP, le coach du PSG a invité ces deux éléments à changer d’air pour rejouer au football.

« Certains joueurs qui jouent moins, peut-être qu'ils peuvent être protagonistes d'une autre équipe parce qu'ils sont de bons joueurs, comme Lucas Moura ou Hatem Ben Arfa », a lancé Unai Emery. Deux départs qui satisferaient au plus haut point le PSG, qui a besoin de vendre pour aborder plus sereinement la suite du marché des transferts, et présenter des comptes améliorés à l’UEFA dans les prochaines semaines.