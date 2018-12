PSG : C’est dur la L1, Paris ne peut pas s’endormir pense Bernat

Dans : PSG, Ligue 1.

La mi-saison n’est pas encore arrivée, mais on a déjà une petite idée du futur champion de France…

Avec un match en retard, le Paris Saint-Germain compte 13 points d’avance sur le LOSC, deuxième, et survole totalement la Ligue 1. Un manque de concurrence qui, selon de nombreux spécialistes, pourrait nuire aux Parisiens au moment d’aborder les grands rendez-vous en Ligue des Champions. En tout cas, ce n’est pas l’avis des coéquipiers de Juan Bernat, persuadé que le groupe ne baissera pas le pied.

« C'est un débat qui est toujours présent... Parfois, quand une équipe est largement devant, elle peut perdre un peu de concentration et peut ne pas jouer à 100%, ce qui peut avoir un effet négatif. Mais nous faisons en sorte que cela ne soit pas le cas pour nous, a confié le latéral gauche au site officiel du PSG. Lors de chaque match, nous sommes concentrés sur l'objectif de gagner, et avec la manière. On ne pense qu'à nous, à notre jeu et à ce que nous souhaitons mettre en place. Nous avons tous le même objectif qui est de donner le meilleur de nous-mêmes, à chaque match et à chaque entraînement. »

La Ligue 1 pas si faible ?

De plus, Bernat estime que Paris ne peut pas se permettre de se relâcher face à des adversaires aussi accrocheurs. « Il y a beaucoup d'équipes avec de très bons joueurs. Gagner un match n'est jamais facile dans ce championnat, a commenté l’Espagnol. On travaille dur pour ne pas se faire piéger. Nous savons que nous sommes attendus. Les équipes sont toujours à 100% quand ils jouent contre nous, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Cela rend les matchs compliqués et jamais faciles. » La preuve, le leader reste sur deux matchs nuls à Bordeaux (2-2) et à Strasbourg (1-1).