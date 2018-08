PSG : C'est devenu la Tuchelmania en 90 minutes au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

La vidéo de son bizutage samedi en conférence de presse samedi après la victoire du PSG contre Monaco a été vue des dizaines de milliers de fois, son comportement sur le bord du terrain est loué par les consultants, et même les joueurs du Paris SG sont ses premiers fans, c'est clair Thomas Tuchel a mis tout le monde dans sa poche lors du Trophée des champions.

Pour preuve, Edouard Cissé, ancien du PSG, ne cache pas dans L'Equipe qu'il est épaté par les débuts parisiens de l'entraîneur allemand, dont la réputation a déjà changé en quelques semaines. « J’aime bien la posture de Tuchel. Je l’ai observé de près lors des pauses fraîcheur. Son attitude, très sereine et tranquille, tranche avec celle de son prédécesseur. Il gesticule moins, il discute plus. Il communique et échange. Il ne donne pas d’ordres. Son type de management me plaît et m’interpelle. Il est adapté aux Parisiens. Ils peuvent s’épanouir. Tu les sens d’ailleurs vraiment à l’aise », constate Edouard Cissé. La Tuchelmania a commencé, mais c'est sur la scène européenne que l'ancien coach de Dortmund est désormais attendu.