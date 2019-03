PSG : C’est confirmé, l’UEFA n’épargnera pas Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Visé par une enquête disciplinaire de l’UEFA, Neymar n’échappera pas à la punition. L’instance européenne a en effet annoncé que le milieu du Paris Saint-Germain serait sanctionné. Suspension ou simple amende ? On le saura seulement « à une date ultérieure », le temps que la commission de discipline et d’éthique prenne sa décision. Rappelons que le Brésilien est ciblé pour avoir critiqué et insulté les arbitres du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester United (1-3).