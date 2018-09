PSG : Buffon va coacher Areola et ça va créer un monstre !

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Interrogé sur le futur d'Alphonse Areola au Paris Saint-Germain, Bernard Lama estime finalement que sa nouvelle concurrence avec Gigi Buffon va lui être bénéfique.

En quelques semaines seulement, Bernard Lama a déjà retourné sa veste. Alors qu'il ne prédisait pas un grand avenir à Alphonse Areola tout en crachant sur l'arrivée estivale de Gianluigi Buffon, l'ancien portier du club de la capitale pense désormais que le champion du monde peut devenir la référence en France s'il s'inspire de l'expérience et du charisme de l'Italien de 40 ans au cours de cette saison.

« Areola ? Depuis la phase retour de l’an dernier, je trouve qu’il a franchi un palier. Son premier défi, et il n’était pas évident, était de sortir et s’imposer dans son club formateur. Le second est de devenir numéro un durablement en club et en sélection. Il a les atouts, mais à une condition, dans un club comme Paris, comme en sélection, il faut qu’il développe encore cette capacité à être décisif. Si Buffon accepte de l’orienter, ce que je pense qu’il va faire, Areola va faire des raccourcis », a détaillé, dans L'Equipe, Lama, qui se montre donc élogieux envers le gardien de 26 ans, qui poursuit sa progression à chaque match ces derniers temps.