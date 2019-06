PSG : Buffon prolongé à Paris, il a une offre de l'Emir !

Dans : PSG, Mercato.

Le 30 juin prochain, Gianluigi Buffon arrivera à la fin de son premier contrat au Paris Saint-Germain.

Avant de partir en vacances, au terme d’un exercice mitigé à la tête du club de la capitale, Thomas Tuchel avait annoncé la couleur concernant le poste de gardien. La saison prochaine, le PSG aura un titulaire et un remplaçant. Reste désormais à savoir qui sera le numéro un et qui sera le numéro deux. Sachant que Paris a trois gardiens susceptibles d’occuper les deux postes, d’Areola à Trapp en passant par Buffon, la direction va devoir faire un choix. Le champion du monde français pourrait avoir une longueur d’avance sur ses concurrents, mais le cas de la légende italienne n’est toujours pas réglé, alors que son bail expire dans quelques semaines. Une situation que l’ancien de la Juve vit avec tranquillité.

« Le club m’a proposé une prolongation, ce qui me rend vraiment heureux. Nous allons nous voir dans quelques jours pour examiner ce projet et voir si nous croyons tous les deux qu’il est bon de continuer ensemble. Je suis extrêmement content car ce n’est jamais facile de gagner et encore plus à 41 ans. C’est difficile de se maintenir au haut niveau, mais je pense avoir réalisé une belle saison. J’ai fait une erreur contre Manchester, mais dans l’ensemble, je suis satisfait. Il ne faut pas oublier que jusqu’à ce match retour, nous avions réalisé un parcours incroyable, un parcours plein de conviction et d’espoirs », a avoué, sur le site de son club, Buffon, qui ouvre donc la porte à une prolongation au PSG, malgré une première pige ratée pour certains, et donc réussie pour lui. Pas sûr que cela enchante le public francilien, qui rêve plutôt d’une arrivée d’un grand nom comme De Gea...