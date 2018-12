PSG : Buffon est le numéro 1 à Paris, Appadoo a démasqué Tuchel

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Alors que certains médias avaient annoncé en début de semaine que c'est Alphonse Aréola qui allait être titulaire contre l'Etoile Rouge de Belgrade, c'est bel et bien Gianluigi Buffon qui était dans les buts du Paris Saint-Germain mardi soir. Et malgré le net succès parisien au Marakana, le légendaire portier italien n'est pas exempt de tout reproche sur le seul but du club serbe. Au point de relancer le débat sur la hiérarchie des gardiens au PSG. Quoi qu'il en soit, il semble désormais évident que c'est Gianluigi Buffon qui est le choix numéro 1 de Thomas Tuchel, même si ce dernier affirme que ce n'est pas le cas.

Dave Appaddo admet que l'entraîneur allemand du Paris SG gère ce dossier avec efficacité. « Je suis persuadé que Thomas Tuchel est suffisamment habile, étant donné l’avance que le Paris Saint-Germain a en championnat, pour donner à Alphonse Aréola des gros matches de Championnat, du genre Lyon, et d’ailleurs il l’a déjà fait contre Marseille. Et de sauver ainsi les apparences, mais je suis persuadé que Gianluigi Buffon est le numéro 1. Aréola n’a pas prolongé avec le PSG, mais il ne connaît pas la durée de vie de Buffon au Paris Saint-Germain », explique le journaliste, qui ne voit aucun problème à cette cohabitation, du moins cette saison, entre Alphonse Aréola et Gianluigi Buffon au Paris SG.