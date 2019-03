PSG : Buffon est immortel, honte à ceux qui l'attaquent à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Recruté par le Paris Saint-Germain pour son expérience des moments chauds en Ligue des Champions, Gianluigi Buffon n’a pas vraiment aidé le club de la capitale en huitième de finale retour contre Manchester United. Au contraire même puisque l’Italien s’est rendu coupable d’une grossière faute de main ayant entraîné le but de Romelu Lukaku juste avant la pause. Depuis, de nombreux observateurs ont vivement critiqué la légende du football italien, estimant que ce dernier était cramé et fini pour le haut niveau. Un jugement totalement injuste selon l’ancien sélectionneur italien Marcello Lippi.

« Une erreur peut arriver à n’importe qui et l’âge n’y est pour rien. On se trompe quand on est enfant et on se trompe aussi après. Buffon est le gardien qui effectue le plus de parades dans tout le championnat de France. Ne l’oublions pas, il est immortel, ou presque » a expliqué dans la Repubblica le technicien, persuadé que Gianluigi Buffon peut encore beaucoup apporter à ce Paris-là. Les dirigeants franciliens semblent être du même avis, eux qui sont bien partis pour prolonger « Gigi » jusqu’en juin 2020.