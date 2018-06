PSG : Buffon en n°1 ? La double parade d'Areola au mercato

Dans : PSG, Mercato.

C’est pour le moment la totale incertitude en ce qui concerne le poste de gardien du PSG en vue de la saison prochaine.

La venue de Gianluigi Buffon est en bonne voie, même si un coup de frein pourrait avoir lieu avec sa possible longue suspension européenne. Dans le même temps, le titulaire actuel du poste, Alphonse Areola, essaye de prendre cette concurrence XXL avec philosophie, et se dit convaincu que la situation va s’arranger pour lui. En cas d’hésitation, le Parisien peut clairement se tourner vers Naples. Avec le départ de Reina, le nouveau club de Carlo Ancelotti se cherche un gardien. Et si le Napoli misait jusqu’à présent sur Rui Patricio, le Mister affiche une nette préférence pour Areola, qu’il a connu à ses débuts, et dont il valorise la progression.

L’Italie est décidément sous le charme du gardien parisien, puisque l’AS Roma le garde aussi sous le coude annonce la Gazzetta dello Sport. La Louve craint de perdre Alisson en cas d’offre folle, et réfléchit à deux portes de sortie. Celle menant à Leno (Bayer Leverkusen), et l’autre débouchant sur Areola. Même si le mercato des gardiens de but tient parfois à un fil, l’international français a de quoi étudier des offres intéressantes si jamais la venue de Buffon avait des conséquences déplaisantes pour lui.