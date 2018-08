PSG : Buffon au PSG ? Un spécialiste digère mal l'affront fait à Areola

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en début de mercato en faisant signer Gianluigi Buffon, le légendaire gardien de but italien. Mais, le club de la capitale a pour l'instant conservé dans son effectif Alphonse Areola et Kevin Trapp, ce qui annonce une concurrence énorme si les choses n'évoluent pas d'ici le 31 août.

Interrogé par France-Football, Christophe Lollichon, ancien coach des gardiens de Rennes et de Chelsea, estime que cette arrivée de Gianluigi Buffon est tout de même dure à avaler pour Alphonse Areola et presque incompréhensible sur le plan sportif. « Avec tout le respect qu'on doit à un garçon comme Buffon par rapport à ce qu'il a apporté au poste et à l'exemple qu'il est, quand on a un garçon comme Areola, je m'interroge sérieusement sur le pourquoi de ce recrutement. Alphonse, il a joué la totalité des matches la saison dernière, il arrive à 25 ans, il a tous les critères pour s'imposer comme numéro un dans un grand club, et quand je parle de grand club je parle de tous ceux que l'on connaît. Alphonse a dû se poser beaucoup de questions. Maintenant, je pense et j'espère qu'on va respecter ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire et l'utiliser à bon escient. Car c'est vraiment un très très très bon gardien. Moi, je le considère comme le meilleur gardien français actuellement (...) Ce qui est important, c'est de savoir quel discours a été tenu aux gardiens, et surtout à Buffon quand il a signé. Est-ce qu'on lui a dit : "Tu vas jouer que les matches de Ligue des champions ?" C'est important. », s'interrogé Christophe Lollichon, qui estime par ailleurs que le Paris Saint-Germain a peut-être recruté le mythique portier italien pour une question d'image ou le fait d'apporter de l'expérience dans le vestiaire.