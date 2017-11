PSG : Bleus, Emery... Kimpembe sérieusement contrarié ?

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Titularisé à 8 reprises en championnat cette saison, Presnel Kimpembe ne cesse de progresser, ce qui lui vaut d’être régulièrement appelé en Equipe de France par Didier Deschamps.

Problème : le défenseur de 22 ans ne dispute pas les gros matchs au PSG (il était remplaçant contre Marseille et plus récemment face au Celtic puis à Monaco) et n’a toujours pas eu l’occasion de fêter sa première sélection en Equipe de France. Et cela commence sérieusement à agacer le natif de Beaumont-sur-Oise…

Selon les informations de RMC, Presnel Kimpembe aurait même été étonné du manque de soutien de son club suite à son retour de sélection début novembre, où il n’a pas eu de temps de jeu. « Pendant que les Lyonnais expliquaient à tout va que Nabil Fékir aurait mérité plus de temps de, pas un mot depuis le Camp des Loges n’est venu souligner que Presnel Kimpembe était encore bloqué à zéro sélection » explique ainsi la radio. Par ailleurs, le défenseur central de 22 ans n’avait « pas la tête à faire la fête » dimanche soir malgré le succès de Paris en Principauté (1-2). Ce dernier a de plus en plus de mal à cacher sa frustration devant son faible temps de jeu.

Cependant, pas question pour Presnel Kimpembe de partir au clash ou de penser à un départ. Car le n°3 du PSG « aime son club formateur » et « rêve toujours d’en devenir le capitaine ». Ce dernier aimerait simplement que la rotation d’Unai Emery soit plus régulière et lui offre plus de possibilités d’exprimer son talent pour souffler la place de Marquinhos au côté de Thiago Silva. Ce mercredi soir, il sera titulaire face à l'ESTAC au Parc des Princes. De quoi redonner lui redonner le sourire ?