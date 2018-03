PSG : Bitton accuse Emery pour son erreur fatale !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Après la brillante victoire du Paris Saint-Germain contre Metz samedi (5-0), Stéphane Bitton a évoqué un gros regret par rapport à Thomas Meunier.

Face à la lanterne rouge grenat, le club de la capitale a tranquillement repris sa marche en avant en Ligue 1, quatre jours après sa triste élimination de la Ligue des Champions contre le Real en huitièmes de finale (1-2 au retour après le 1-3 de l'aller). Et selon Stéphane Bitton, ce succès contre Metz a au moins permis de voir que Paris avait des ressources, notamment aux postes qui ont fait défaut contre Madrid, celui de latéral droit en tête. Auteur d'une très belle prestation face au FCM, avec un but en tout début de match et une activité sans faille tout au long de la rencontre, Thomas Meunier a effectivement montré qu'il avait les capacités de reléguer Dani Alves sur le banc, sachant que le Brésilien a été très fébrile contre l'équipe de Zidane, en prenant notamment l'eau face à Asensio sur le premier but madrilène au Parc des Princes mardi dernier.

« Les mauvaises langues diront que le PSG s’était préservé mardi pour la réception des Messins... Les autres diront que Paris a rempli sa mission. Personne ne pouvait croire à une contre-performance contre la lanterne rouge. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. J’ai bien aimé le sérieux des joueurs du PSG. Ils ont eu le tact et l’intelligence de faire profil bas. J’ai apprécié la prestation de Christopher Nkunku. Il a été le brin de fraîcheur et de légèreté qu’il fallait à un tel moment de la saison. Puisque le temps des regrets est venu, dommage qu’Unai Emery, sous pression ou pas, ait filé les clés du couloir droit, du vestiaire et donc du camion, à Dani Alves. C’est pour moi la plus grosse erreur de l’entraîneur espagnol. Et Thomas Meunier n’en méritait pas tant... », a balancé, sur France Bleu Paris, le consultant, qui estime donc que le PSG serait peut-être encore en Ligue des Champions si Emery avait fait confiance au latéral droit belge... Mais avec des si on mettrait Paris en bouteille.