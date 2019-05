PSG : Bielsa prêt à relancer l'un pires joueurs de l'ère quatarie !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Même si Leeds a échoué lors des barrages d'accession à la Premier League, Marcelo Bielsa a été confirmé dans ses fonctions, El Loco ayant visiblement charmé les dirigeants, les joueurs et les supporters du club anglais. Pour préparer la prochaine saison, et permettre d'enfin ramener Leeds dans l'élite du football d'outre-Manche, Leeds souhaite se renforcer et c'est dans ce but que la formation dirigée par Marcelo Bielsa semble être intéressée par...Jesé. Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid lors du mercato 2016 pour 25ME, l'attaquant espagnol a encore deux ans de contrat avec le PSG, et son prêt au Bétis n'a débouché sur aucune offre de la formation de Séville.

Mais selon Estadio Deportivo, Jesé a tapé dans l'oeil de Leeds, et pourrait revenir à la charge lors du mercato estival, après un premier essai infructueux en janvier dernier. Hélas pour le Paris SG, le club anglais ne paraît pas vouloir un transfert pur et dur, mais obtenir, comme d'autres clubs avant lui, le prêt de l'attaquant de 26 ans. Il est cependant certain que Thomas Tuchel ne veut pas de Jesé dans son effectif, et que faute d'offre de transfert, Nasser Al-Khelaifi pourrait accepter de prêter son joueur en échange d'une prise en charge d'une partie du salaire de son attaquant. Et qui sait, Marcelo Bielsa fera peut-être des miracles...