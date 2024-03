Le PSG relance la piste Rafael Leao

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même si ce dossier ne semble pas encore prioritaire, Rafael Leao est toujours une piste surveillée par le PSG dans l’optique de remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine.

Le prochain mercato estival a de grandes chances d’être très animé au Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale va perdre Kylian Mbappé, lequel est tout proche de rejoindre le Real Madrid. Le capitaine des Bleus va laisser un vide immense au PSG, où il brille depuis sept ans et où il a battu tous les records. On ignore pour l’instant sur quel profil l’état-major du club parisien va se concentrer pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Un pur avant-centre, un ailier très rapide, les deux ? Les rumeurs vont bon train ces dernières semaines et les noms de Marcus Rashford ou encore de Bernardo Silva et de Victor Osimhen ont filtré sans que l'on sache si tout cela est sérieux ou relève du fantasme de supporters et d'insiders.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rafael Leão (@iamrafaeleao93)

Rafael Leao a également été cité comme un joueur apprécié par Luis Campos, qui l’avait recruté à Lille. Ces derniers temps, cette rumeur avait toutefois pris du plomb dans l’aile mais selon les informations du site El Futbolero, le PSG a toujours un œil très attentif sur la situation de l’ailier portugais de l’AC Milan, sous contrat avec le club lombard jusqu’en juin 2028. Malgré sa récente prolongation, Rafael Leao envisage bel et bien de quitter la Série A à la fin de la saison et la perspective de rejoindre le Paris Saint-Germain lui plait. La question est maintenant de savoir si financièrement, le PSG acceptera de payer plus de 100 millions d’euros pour recruter l’ancien buteur de Lille, auteur de 10 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Une chose est sûre, le PSG reste l’une des équipes les plus chaudes pour attirer Rafael Leao lors du mercato estival selon le média espagnol, qui affirme que cette piste est à prendre très au sérieux.