PSG : Habib Beye annonce la surprise à venir du système offensif d'Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d'une très bonne prestation dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain contre Bordeaux samedi (6-2), Julian Draxler a toutes les qualités requises pour s'imposer dans le milieu d'Unai Emery selon Habib Beye.

Grâce à son mercato estival de folie, le club de la capitale française s'est formé l'une des meilleures attaques d'Europe. Avec Mbappé à droite, Cavani dans l'axe et Neymar à gauche, le PSG a sa MCN devant, et rien ne peut enrayer ce trio, auteur de 16 buts en huit journées. Par conséquent, les autres attaquants parisiens doivent se contenter d'un rôle de remplaçant. Sauf peut-être Julian Draxler, qui est en train de tirer son épingle du jeu au milieu du terrain, en 10 dans un 4-2-3-1 ou en 8 dans un 4-3-3. Dans cette nouvelle position axiale, l'international allemand a même réalisé son meilleur match de la saison contre les Girondins en marquant un magnifique but et en délivrant une passe décisive. Et cette performance est un signe qui ne trompe pas selon Habib Beye.

« Draxler a montré des qualités techniques. À chaque fois qu’il a des bonnes prises de balle, en une accélération, il arrive à éliminer le milieu adverse. Il se projette, il a de la justesse dans ses passes. Pour moi, il peut apporter énormément à ce poste-là alors qu’on ne l’attendait pas au milieu de terrain. Sur son but, il démarre avec une course à haute intensité, ça aussi il sait le faire grâce à son volume de jeu. Il décale le ballon sur Mbappé et reprend avec justesse et équilibre. C’est peut-être l’un des seuls parisiens à garder de la simplicité de bout en bout. On sait que Neymar et Mbappé essayent de faire des fantaisies pour enflammer la rencontre. Lui est toujours très simple et très juste dans ses transmissions », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui estime donc que Draxler peut briller au milieu, comme l'avait fait un certain Di Maria au Real Madrid en 2014.