PSG ‍: Bernardo Silva intransférable, la terrible douche froide

Par Corentin Facy

Priorité absolue de Luis Campos pour le mercato du PSG cet été, Bernardo Silva est loin d’avoir quitté Manchester City, qui le considère intransférable.

Plus désireux que jamais de vendre Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain attend le transfert de l’international français en Arabie Saoudite, au Real Madrid ou ailleurs, pour avancer de manière significative sur plusieurs dossiers chauds du mercato. Le club parisien est en négociations avancées avec l’OL pour Bradley Barcola et tente dans le même temps de convaincre Harry Kane de rejoindre la capitale française. Un troisième dossier occupe les journées de Luis Campos dans le sens des arrivées, on parle ici de celui menant à Bernardo Silva.

Et pour cause, l’international portugais de Manchester City est la priorité absolue du conseiller sportif du PSG. Sous contrat avec le club dont Pep Guardiola est l’entraîneur jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva a fait savoir à ses dirigeants après la victoire finale en Ligue des Champions qu’il aimerait découvrir un nouveau challenge. L’Arabie Saoudite a longtemps fait le forcing mais le PSG a toujours fait office de favori dans ce dossier, d’autant que le virevoltant milieu offensif des Citzens a trouvé un accord de principe avec Paris. Il y a toutefois un gros hic dans ce dossier : l’intransigeance de Manchester City vis-à-vis du potentiel départ de l’un de ses meilleurs joueurs.

La piste Bernardo Silva se refroidie pour le PSG

Arès avoir valorisé l’ancien Monégasque à plus de 100 millions d’euros dans le but de décourager les courtisans, le vainqueur de la Premier League 2023 a durci le ton en jugeant Bernardo Silva comme « intransférable » selon les informations de Manu Sainz, journaliste pour AS. Une manière pour le champion d’Europe en titre de calmer au maximum les rumeurs et de faire comprendre à Bernardo Silva que son avenir devrait s’écrire à Manchester City malgré les nombreux intérêts à son égard. Pour ce poste d’ailier droit, la piste du Portugais se complique sérieusement pour le PSG, qui va sans doute intensifier dans les jours à venir ses efforts sur des joueurs tels que Bradley Barcola ou Ernest Nuamah, dont le nom a récemment été associé au club de la capitale française.