PSG : Benzema à Paris au mercato, retour de l'improbable rumeur !

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2020, Edinson Cavani va devoir prendre une décision forte pour son avenir cet été.

En effet, l’international uruguayen va devoir trancher dans le vif en prolongeant son contrat ou en quittant le Paris Saint-Germain afin d’éviter une « Rabiot » dans quelques mois. Du côté de l’état-major du club, aucune proposition de prolongation n’a encore été soumise à l’international uruguayen et un départ semble donc à l’ordre du jour. D’autant que la cellule de recrutement du PSG a déjà commencé à plancher sur la succession du meilleur buteur de l’histoire de Paris.

Et selon les informations obtenues par Don Balon, la piste Karim Benzema est toujours d’actualité. Evoqué quasiment chaque été, le dossier de l’international français est toujours sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi pour le média espagnol. Ce dernier va plus loin en affirmant que le buteur du Real Madrid possède d’ores et déjà une offre concrète du PSG, avec une énorme augmentation salariale à la clé. Malgré son attachement pour Lyon, l’ancien buteur des Bleus serait plutôt favorable à un départ à Paris. Reste à savoir si la présence de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid pourrait le faire changer d’avis, lui qui a une relation particulière avec le champion du monde 1998…