PSG : Ben Arfa et Cavani, Djellit craint le délit de sale gueule

Dans : PSG, Ligue 1.

Mis de côté depuis avril 2017, Hatem Ben Arfa a compris que le Paris Saint-Germain ne voulait plus de lui, et le joueur français attend donc tranquillement que son contrat s'achève dans quelques mois, son salaire confortable rendant cette sanction sportive plus douce. Mais à l'heure où Edinson Cavani et Javier Pastore sont sous l'éventuelle menace d'une sanction disciplinaire en raison d'un retour très tardif à l'entraînement, Nabil Djellit estime que le PSG et Unai Emery doivent montrer qu'ils sont aussi sévères avec les deux joueurs sud-américains qu'avec Hatem Ben Arfa sous peine de perdre toute crédibilité.

« Evidemment qu’Unai Emery peut être fragilisé, mais le PSG aussi, car Unai Emery c’est le PSG et le PSG c’est Unai Emery. Là, pas de chance, ça tombe sur Edinson Cavani qui est peut-être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Mais il faut être malin et à minima il faut une petite sanction pour au moins marquer le coup et montrer qu’il y a une autorité dans ce club, et que cette autorité c’est aussi Unai Emery. Car son autorité, on ne l’assoie pas uniquement que sur Hatem Ben Arfa après seulement quelques matches... », a lancé le journaliste de la chaîne L'Equipe, fan affirmé de Ben Arfa.