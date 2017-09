PSG : Ben Arfa encore éjecté, son avocat attaque Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec les matchs qui s’enchainent, le fameux « penaltygate » et la belle victoire face au Bayern Munich, tout le monde avait oublié Hatem Ben Arfa.

Invité à se trouver un club au mois d’août, l’attaquant parisien avait refusé toutes les portes de sortie, faute d’un accord avec le PSG pour être payé son année de contrat restante. Au lendemain du mercato, il avait été écarté de l’effectif professionnel, se retrouvant avec la réserve, sans accès aux vestiaires notamment. Après un petit bras de fer juridique, tout était rentré dans l’ordre, mais cela n’a pas duré. Selon L’Equipe, l’ancien niçois s’est vu signifier qu’à partir de ce vendredi, il était de retour avec l’équipe réserve et était donc écarté de l’ensemble du groupe professionnel. Son avocat a immédiatement réagi en saisissant la LFP, pour commencer.

« On est entré dans une mesure de discrimination notoire à l'égard d'un joueur de l'effectif professionnel. On demande que le club respecte ses obligations. Là, il y a une rétrogradation très nette des conditions de travail d'Hatem. La méthode utilisée a pour objectif de porter sur le mental de la personne, reprend Me Bertrand. On prévient Hatem par téléphone, après qu'il a quitté le centre d'entraînement. Cela a commencé en juillet avec le stage aux États-Unis. On avait demandé son passeport puis on l'a prévenu, par téléphone, la veille au soir du départ qu'il ne partait plus. Cette semaine, on lui a demandé de s'entraîner avec la réserve mardi afin de ne pas perturber la préparation du match contre le Bayern. Hatem l'a compris. Il est revenu ce jeudi avec les pros puis, en arrivant chez lui, on l'appelle pour lui dire qu'il s'entraînera de nouveau avec la réserve à partir de vendredi, sans explication. Ce qui était présenté comme une mesure temporaire est en fait du permanent déguisé. Et c'est un manque de respect à l'égard d'un salarié, une véritable mise au placard », a dénoncé Jean-Jacques Bertrand, qui attend de la commission juridique de la LFP qu’elle force le PSG à réintégrer le joueur, sous peine de sanctions, et même de poursuites administratives et judiciaires, a insisté l’avocat d’Hatem Ben Arfa.