PSG : Ben Arfa attaque encore le PSG en justice !

Si Hatem Ben Arfa va bel et bien recroiser le chemin du Paris Saint-Germain ce dimanche sous le maillot du Stade Rennais, lors de la sixième journée de Ligue 1, pas sûr que l'attaquant de 31 ans soit heureux de revoir son ex... Car son passage dans le club de la capitale française a été un véritable cauchemar. Et celui-ci n'est pas encore terminé, car HBA entend bien faire valoir ses droits jusqu'au bout.

Selon Le Parisien, le néo-Rennais va effectivement « saisir le tribunal des prud’hommes », car le PSG a refusé de lui verser une prime d’éthique s’élevant à 100 000 euros, car il ne s'était pas présenté au Qatar en cours de saison dernière à cause d'une maladie. Le clan de HBA ne se laissera donc pas faire, et son avocat Jean-Jacques Bertrand, souhaite également « assigner le PSG pour harcèlement hebdomadaire », sachant que la formation francilienne a écarté son joueur du groupe pendant plus d'un an « sans justifications ». Autant dire que le PSG n'est pas encore sorti d'affaire avec Ben Arfa...