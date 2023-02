PSG-Bayern : Le miracle Mbappé est en marche !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé forfait pour trois semaines, Kylian Mbappé est touché à la cuisse et se retrouve au repos forcé. Néanmoins, l'espoir de le voir être rétabli plus vite que prévu existe bien.

Ce sera sans aucun doute le grand sujet de discussion de ces prochaines semaines. L’état de santé de Kylian Mbappé inspire de l’inquiétude au PSG, et les propos rassurants de Christophe Galtier n’ont pas tenu bien longtemps après son souci à la cuisse entrevu à Montpellier. Au lendemain de cette sortie prématurée, l’attaquant parisien a été annoncé touché à la cuisse, et forfait pour environ trois semaines. De quoi dire adieu au match face à l’OM en Coupe de France, mais aussi à la rencontre aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Même si cela pourrait bien être le premier match décisif de la saison parisienne, le PSG ne pourra pas se permettre de prendre de trop gros risques en faisant revenir trop vite son joueur. Le forfait du champion du monde 2018 est donc avéré, à moins d’un miracle.

Une guérison extraordinaire pour Mbappé ?

C’est ce en quoi a envie de croire Jimmy Algerino, ancien défenseur du Paris SG et désormais consultant pour Europe 1. Il estime que l’espoir est toujours là de voir un Mbappé revenir miraculeusement au plus haut niveau en moins de deux semaines désormais. « Comme c’est un joueur extraordinaire, et un gamin extraordinaire, on peut imaginer qu’il puisse se guérir de manière extraordinaire sur une blessure comme celle-là. Pour les petits renseignements que j’ai pu avoir avec un staff médical, il y a une petite possibilité qu’il soit peut-être sur le banc ou du moins sur la feuille de match le 14 février. C’est très léger comme c’est musculaire et qu’il faut voir comment va se passer la cicatrisation, qu’elle se passe de la meilleure des façons tout en essayant de garder du cardio et du muscle. C’est délicat, car il suffit d’un geste malencontreux pour retirer sur les fibres ou voire même une compensation. Cela reste très problématique, mais il y a toujours ce petit espoir qu’il soit sur la feuille de match le 14 février », a livré l’ancien joueur, qui a surpris beaucoup de monde avec cette petite éclaircie dans le ciel ombragé du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais pour le moment, le club de la capitale est en tout cas en train de préparer les prochaines échéances sans son attaquant français, qui risque d’avoir du mal à revenir dans les temps pour affronter le Bayern Munich. Même si l’exemple de Neymar, qui avait su revenir en 10 jours d’une entorse à la cheville en pleine Coupe du monde montre que les nouvelles techniques de récupération sont toujours plus à la pointe. Mais la cuisse de Mbappé risque tout de même d’avoir du mal à être opérationnelle le 14 février prochain.