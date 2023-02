PSG-Bayern : La revente des tickets lui rapporte une somme choquante

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a mis sous pression la mairie de la capitale concernant le Parc des Princes. Mais en attendant l'agrandissement du stade, ou un déménagement, certains font fortune grâce à la vente des tickets.

Ne cherchez pas sur la billetterie officielle du PSG des tickets pour le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais ce n’est pas la peine non plus de vouloir en acheter pour la réception de Lille, dimanche prochain à 13 heures en Ligue 1. Depuis plusieurs saisons, le Parc des Princes affiche complet à chaque rencontre, et pour s’abonner une saison, il faut rejoindre une liste d’attente de plusieurs milliers de supporters, ou plutôt de spectateurs. Pour les heureux élus, le Paris Saint-Germain a proposé une offre qui permet de revendre ses places lorsque l’on ne va pas à un match, donnant naissance à un marché gris, mais aussi un marché noir. En effet, trois choix sont proposés à l’abonné absent, à savoir offrir sa place pour la Fondation du PSG, la revendre via la plateforme officielle Ticketplace et enfin la donner à un ami, ce qui ouvre évidemment la possibilité à une revente hors contrôle. Et certains en profitent.

300 billets vendus pour un match du PSG, il se gave

Alors que Nasser Al-Khelaifi affronte Anne Hidalgo concernant le Parc des Princes, que le président du Paris Saint-Germain veut acquérir afin de faire d’énormes travaux et le porter à 60.000 places, la rareté des places permet à des petits malins bien organisés de faire un paquet d’argent à chaque match. Et bien évidemment ce sera le cas pour la très attendue rencontre face au Bayern Munich mardi soir, puisque ce match de C1 figure dans les places achetés par les abonnés. Répondant au quotidien sportif, le responsable d’un groupe de revente de tickets, actif sur les réseaux sociaux, a reconnu que grâce au PSG il pouvait se gaver, puisqu’il va gagner 4.000 euros rien que sur l’affiche Paris-Bayern. Et c’est loin d’être un record. « J’ai fait plus sur certains matches de L1 grâce à des touristes, étrangers. Je travaille à côté, mais je pourrais aisément en vivre. Tu peux te faire un vrai salaire, voire bien plus. Mais il y a une prise de risques, hein. Il faut investir. C'est un long travail. Il faut toujours être devant son ordi, être prêt à la mise sur le marché. C'est du campement, quoi. Tout se joue dans la minute », indique celui qui affirme vendre parfois 300 places pour un match et qui n'est pas le seul à gérer ce genre d'activité non déclarée évidemment.

Pour RFI, Arthur Verdelet s'est lui aussi penché sur le problème des tickets, et se focalisant uniquement sur PSG-Bayern. Le constat est tout aussi terrible. « Sur la billetterie officielle du club parisien, le prix de revente d’un ticket pour le match contre le Bayern va de 300 à 1.400 euros. Un prix bien trop élevé pour la plupart des supporters (…) Le club touche une commission et prend 10% sur chaque place vendu sur Ticketplace », explique le journaliste, à qui le Paris Saint-Germain a refusé de répondre sur ce thème, préférant souligner que ce système était à la fois légal et assurait surtout aux acheteurs d'avoir une vraie place pour le Parc des Princes. Heureusement, dans ce monde mercantile, certains fans du Paris Saint-Germain refusent cette surenchère.

Suite à des problèmes conséquents suite à une annonce de ventes pour le match face au Bayern, nous décidons de clôturer les ventes pour ce match et désormais pour chaque match de cette envergure. 1/2 — Places Paris (@PlacesParis) February 6, 2023

Et c'est le cas de du compte Twitter @PlacesParis lancé il y a 4 ans et qui tente d'organiser bénévolement une revente, mais qui constate une vraie folie depuis la signatures de Neymar et encore plus celle Lionel Messi. Au point même qu'il n'est plus possible de passer par ce compte pour essayer d'acheter des tickets pour les énormes affiches. « Suite à des problèmes conséquents suite à une annonce de ventes pour le match face au Bayern, nous décidons de clôturer les ventes pour ce match et désormais pour chaque match de cette envergure. L’appât du gain de certains qui pensent qu’ils emmèneront leur argent au cimetière nous oblige à prendre cette décision. On préfère ne rien poster plutôt que d’avoir un trop gros risque d’arnaques et que d’autres supporters soient arnaqués », précise le responsable du compte, qui refuse que les prix explosent.

