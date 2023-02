PSG : Mbappé, le risque fou sera pris à une condition

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a fait un retour surprise à l'entraînement dimanche avec ses coéquipiers du PSG. Le vice-champion du monde 2022 a ramené un peu d'espoir avant d'affronter le Bayern Munich.

Il ne fait pas bon être supporter du PSG actuellement, le club de la capitale enchaînant les matchs et les désastres. La double défaite contre l’OM et Monaco a laissé tout le monde KO du côté de la capitale, même si une petite centaine de fans agacés est venue faire part de sa colère dimanche au Camp des Loges. Même si aucun joueur n’a pris la peine de venir parler avec eux, ces supporters ont vu passer Kylian Mbappé qui moins de trois semaines après sa lésion à la cuisse gauche a repris l’entraînement collectif. Et cette nouvelle a redonné de l’espoir au Paris Saint-Germain, Mbappé étant le seul joueur capable de renverser la tendance, à l’heure où Neymar et Lionel Messi déçoivent toujours plus. Ce retour précoce du numéro 7 parisien est également une bonne nouvelle pour un Christophe Galtier désormais mis sous pression par des résultats et des prestations indignes du PSG. Cependant, il y a un « mais » avec Kylian Mbappé.

Mbappé de retour, le PSG craint la rechute

En effet, sorti sur blessure contre Montpellier, l’attaquant français de 24 ans a beau être un extra-terrestre, une blessure musculaire est une blessure musculaire. Et s’il revenait trop vite et trop fort, il existe un risque énorme de le voir rechuter, et cela pour une durée beaucoup plus longue, ce que le Paris Saint-Germain ne veut surtout pas vivre cette saison. A en croire Dominique Sévérac, un scénario très clair a été établi pour le match de mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich en Ligue des champions. « Depuis la blessure, le staff médical et le joueur, qui marchent main dans la main, ont tout tenté pour réduire cette déchirure, gardant chaque jour un infime espoir qu’il puisse s’asseoir sur le banc de touche contre les Allemands. Sauf réveil d’une douleur ce lundi ou mardi, c’est ce qui va se passer. Sa relation de confiance avec le médecin du club, Christophe Baudot, ses soins, son mental lui ont permis d’en arriver là, moins de deux semaines après sa blessure. Il pourrait entrer en cours de match, selon l’évolution de ses sensations et le scénario du match », explique le journaliste du Parisien, qui précise que Christophe Galtier ne veut pas prendre le moindre risque avec Kylian Mbappé, même s’il est conscient de l’importance du rendez-vous face à la formation allemande.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Evoquant le cas Mbappé, le quotidien L’Equipe affiche également des doutes sur la participation du joueur français à la rencontre face au Bayern Munich, tant la situation médicale est tout de même fragile quoi qu’on en dise. « On est encore loin d’une participation au match », ont précisé des proches de Kylian Mbappé au média sportif, afin e ne pas susciter une attente trop énorme. « Le risque de récidive est néanmoins réel et la gestion d'une telle blessure mérite un maximum de précautions (...) De là à commencer la rencontre, il y a un pas que le staff du PSG ne devrait pas franchir. Ce serait là un exercice périlleux. Il n'est pas question de mettre en danger le reste de la saison du club », explique Damien Degorre. L'entraînement prévu ce lundi et la conférence de presse de Christophe Galtier devraient permettre d'en savoir plus sur la possibilité de voir Kylian Mbappé jouer en partie le choc face au club bavarois.