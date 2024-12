Ousmane Dembélé et Luis Enrique, clash royal au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Expulsé contre Munich, remplaçant et transparent lors de son entrée en jeu contre Nantes, Ousmane Dembélé devient un problème au PSG. Luis Enrique a perdu le contrôle de son attaquant.

Ousmane Dembélé avait la mine des mauvais jours samedi soir au Parc des Princes lorsqu'il a été appelé à remplacer Lee Kang-In à la 73e du match contre Nantes. Quelques jours après son expulsion stupide face au Bayern, l'attaquant international tricolore du PSG avait été mis sur le banc des remplaçants par un Luis Enrique furieux du comportement de son joueur en Allemagne et qui a profité de ce match de Ligue 1 pour tester le positionnement du Coréen à la place du Français. Et sur ce que l'on a vu de Dembélé contre Nantes, il n'est pas certain que l'entraîneur parisien lui fera des cadeaux, l'ancien Barcelonais traînant sa misère face à une formation courageuse, mais limitée. Désormais, c'est une évidence, et L'Equipe le confirme, il y a un souci majeur entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé.

Dembélé et Luis Enrique, ça tousse fort au PSG

En interne, personne n'ose s'exprimer sur ce sujet, l'entourage d'Ousmane Dembélé ne veut pas non plus en dire plus sur la situation actuelle de ce dernier au Paris Saint-Germain, mais la tension est à présent extrême comme l'explique le quotidien sportif au lendemain du nul contre le FC Nantes. « En privé, ces derniers mois, l'ex-Rennais ne masquait pas, en outre, une forme d'incompréhension sur le jeu souhaité par Luis Enrique. Avec ce sentiment de produire un football stéréotypé et très prévisible. La question de la relation entre les deux hommes se pose plus que jamais », précisent nos confrères, qui ajoute que Dembélé ne comprend pas pourquoi il est régulièrement sanctionné là où d'autres ne le sont pas.

Cependant, si Ousmane Dembélé se permet de remettre en cause les choix de son entraîneur, on peut aussi se demander si Luis Enrique peut se contenter de ce que produit l'attaquant dont l'efficacité est calamiteuse (5 buts en Ligue 1 et 0 en Ligue des champions), malgré des occasions à foison. Pour Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, il va falloir régler cela au plus vite, car compte tenu de son effectif actuel, le Paris Saint-Germain ne peut pas durablement mettre Ousmane Dembélé sur la touche. L'attaquant de 27 ans va devoir se plier aux exigences d'un Luis Enrique qui a la totalité des pouvoirs, mais ce dernier va également devoir mettre de l'eau dans son vin, sous peine de perdre définitivement Dembélé, ce qui n'est pas loin d'être déjà le cas.