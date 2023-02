Galtier en danger, le Qatar prêt à le virer !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La défaite du PSG à Monaco (3-1) a mis le feu dans le vestiaire du PSG et désormais Christophe Galtier est en première ligne. L'entraîneur français est menacé et le match contre le Bayern Munich pourrait tout faire exploser.

« Avec Christophe Galtier, on a senti quelque chose changer, bien sûr. Il a identifié le style de jeu de notre équipe, là il y a quelque chose qui a changé. C'est seulement le commencement, on a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler, la saison est longue ». En août 2022, après la démonstration du PSG lors du Trophée des champions, et les débuts fracassants en Ligue 1, Nasser Al-Khelaifi se réjouissait d’avoir choisi de limoger Mauricio Pochettino et d’avoir installé l’ancien entraîneur de l’OGC Nice sur le banc des champions de France. Pour cela, le Qatar avait réglé une facture de 10 millions d’euros au Gym, prouvant tout l’intérêt qu’il avait pour Christophe Galtier. Mais au soir de la défaite contre Monaco, qui arrive trois jours après l’élimination en Coupe de France à Marseille, nul doute que le président invisible du Paris Saint-Germain se pose des questions. Et dans L’Equipe, un scénario catastrophe est même évoqué à trois jours de la réception du Bayern Munich.

Galtier a grillé de nombreux jokers au PSG

Car ce dimanche, alors que des supporters du PSG ont prévu d’aller manifester pacifiquement au Camp des Loges afin de faire entendre leur colère, il y a un petit parfum de fin de règne du côté du Parc des Princes. Ejectés de la Coupe de France, après un match lamentable, Marquinhos et ses coéquipiers voient l’OM et Monaco revenir sur eux au classement de Ligue 1, l’hypothèse de voir le club de la capitale éjecté d’une place directe en Ligue des champions en fin de saison n'étant pas impossible à envisager. Une catastrophe industrielle que le PSG ne peut pas se permettre financièrement. Et si l’Emir du Qatar ne peut pas virer onze joueurs, on le sait capable de licencier Christophe Galtier en moins d’une heure si le besoin s’en fait sentir. Ce le quotidien sportif résume cela ce dimanche.

Selon Damien Degorre, la cocotte-minute commence à sérieusement siffler du côté de l’actuel leader de la Ligue 1. « Avec le Paris des Qatariens, à partir de trois défaites en Championnat, l’actionnaire s’agace. A quatre la crise couve. A cinq l’entraîneur est menacé. Ce matin, le PSG est au deuxième stade et son avance au classement (5 points), lui permet d’avoir encore un joker. Mais Galtier sait que l’enchaînement de ces défaites, quatre en moins d’un mois et demi, ne dessine pas des perspectives rassurantes », prévient le journaliste qui suit au quotidien l’actualité du Paris Saint-Germain. Il est vrai que samedi soir, s’exprimant sur Prime Vidéo, Christophe Galtier semblait clairement marqué en répondant à un Thierry Henry presque gêné de devoir interroger un entraîneur aussi secoué par cette défaite en Principauté.

Regarde dans quel état tu nous mets, @PSG_inside… pic.twitter.com/emoPfWD4QP — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 10, 2023

Pour l'entraîneur français, la seule solution afin d'éviter le couperet est de gagner mardi contre le Bayern Munich au Parc des Princes en Ligue des champions. Si ce n'est pas le cas, alors ses jours pourraient être comptés, même s'il a le soutien d'un Luis Campos qui lui aussi doit commencer à sentir que le vent souffle dans le mauvais sens. « Ce n'est pas le moment de parler, mais le temps de travailler… », a confié le conseiller sportif du PSG après la débâcle à Monaco. Du côté de Doha, il se pourrait bien que la révolution décrétée l'été dernier se poursuive et que des têtes tombent encore. Pour l'instant, aucun nom ne circule du côté du Camp des Loges en cas de départ de Galtier, mais nul doute que cela cogite avant trois matches encore très durs, puisque le PSG recevra le Bayern Munich, le LOSC et se déplacera à l'OM en Ligue 1.