PSG-Bayern : L’Emir du Qatar répond présent !

Par Corentin Facy

Le rendez-vous de ce mardi entre le PSG et le Bayern Munich est un tournant dans la saison parisienne, à tel point que l’Emir du Qatar sera présent.

Les défaites contre l’OM et Monaco ont fait souffler un vent de panique au Paris Saint-Germain, avant le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. La crise couve au PSG, alors que le vestiaire a explosé après la défaite en Principauté, samedi après-midi. De ce fait, le match de ce mardi soir face au Bayern Munich est décisif et crucial pour la suite de la saison des hommes de Christophe Galtier. Les joueurs du Paris Saint-Germain le savent et comme si cela ne suffisait pas, l’Emir du Qatar en personne sera présent dans les travées du Parc des Princes pour assister à cette rencontre au sommet. Fait très rare pour être souligné, Tamim ben Hamad Al-Thani assistera à un match de son équipe, ce qui est de fait un évènement. En visite à Rome lundi, l’Emir du Qatar sera présent à Paris ce mardi pour une « visite de travail », assure son entourage.

L'Emir du Qatar au Parc, un évènement rare

Pour le moment, aucune confirmation officielle n’a filtré sur sa présence au Parc des Princes mais la tendance est clairement à ce qu’il assiste à la rencontre du PSG face au Bayern Munich en Ligue des Champions. RMC rappelle que l’Emir du Qatar n’est pas un habitué du Parc des Princes, loin de là. Tamim ben Hamad Al-Thani ne se montre que lors de quelques grandes occasions comme par exemple en 2019 pour la réception du Real Madrid, qui avait précédé un rendez-vous avec Emmanuel Macron. La présence de l’Emir du Qatar pour ce match du PSG n’est pas anodine et interviendrait dans un contexte où le Qatar se prépare à formuler une offre dans les prochains jours afin de racheter intégralement Manchester United. Cette offre doit être transmise par Qatar Investment Authority (QIA), le fonds souverain d'investissement de l’Emir, qui détient des parts dans QSI, propriétaire du PSG. Mais ce mardi soir, Tamim ben Hamad Al-Thani ne pensera qu’au PSG et à un succès face au Bayern Munich au Parc des Princes.