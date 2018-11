PSG : Battre Liverpool et récupérer Fabinho, l'énorme coup double visé par Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Mercato.

Bien conscient que l’été avait été raté sur ce point, le Paris Saint-Germain rêve de s’offrir les services d’un milieu de terrain défensif de premier choix au mercato.

Pour cela, il faudra dépenser gros et se dépêtrer des griffes de l’UEFA. Le coup semble jouable alors que le club de la capitale n’a pas de restrictions officielles pour le mois de janvier. Ceci explique pourquoi le PSG s’est penché récemment et avec sérieux sur le dossier menant à Fabinho, qui n’arrive pas à s’imposer à Liverpool. La volonté du club anglais de conserver le Brésilien ne serait pas aussi prononcée que son entraineur, qui multiplie les messages d’encouragement à son égard. Résultat, Paris envisage de tenter sa chance avec un prêt comprenant une option d’achat à 50 ME.

Mais L’Equipe apporte une précision de taille dans son édition de ce mardi, expliquant que les efforts ne pourraient être fournis qu’en cas de qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions. En cas d’élimination, le projet de recruter un « 6 » d’envergure serait mis à l’abandon, car jugé peu utile pour finir la saison. Et la cible pourrait ainsi changer puisque le PSG serait plus à même de se tourner vers le jeune et prometteur Frenkie De Jong de l’Ajax Amsterdam, que de retenter sa chance avec Fabinho. Autrement dit, s’il veut se donner les moyens d’aller loin en Ligue des Champions et récupérer une sentinelle de grand standing dès le mois de janvier, le Paris SG a tout intérêt à prendre le meilleur sur Liverpool ce mercredi. Sacrée pression à tous les niveaux…