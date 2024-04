PSG ‍: Barcola va effacer Mbappé, il l'annonce ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est désormais dans le dernier carré de la Ligue des champions. Et le club de la capitale le doit notamment à un Bradley Barcola aussi important à l'aller qu'au retour.

Si c'est Ousmane Dembélé qui a été désigné joueur du quart de finale retour de C1 entre le FC Barcelone et le PSG, ce qui fait évidemment du bruit chez les Blaugrana, Bradley Barcola a fait frissonner de plaisir les supporters parisiens. Entré en seconde période lors du match aller au Parc, l'ancien Lyonnais avait mis le bazar dans la défense du Barça. Titulaire à Montjuic, l'attaquant de 21 ans a non seulement rendu fou l'équipe de Xavi, mais il a en plus provoqué l'expulsion logique d'Araujo. Un fait de jeu qui a rendu fou les Catalans, mais qui a également fait totalement basculer une rencontre mal engagée pour Paris. Quoi qu'il en soit, Bradley Barcola s'est révélé au regard de toute l'Europe et sa progression est telle cette saison qu'un ancien joueur du Paris Saint-Germain n'hésite d'ailleurs pas à le comparer à Kylian Mbappé.

Au moment où celui qui a signé un doublé mardi soir face au FC Barcelone s'apprête à partir du PSG, Xavier Gravelaine estime que Bradley Barcola, recruté pour 45 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, a toutes les qualités pour devenir le nouveau Mbappé au Paris Saint-Germain. « C’est toujours facile de le dire après coup. Mais c’est vrai que Barcola sera sûrement le digne successeur de Mbappé la saison prochaine. Il a fait un match exceptionnel, il a été transcendant pendant 45 minutes. On l’a un petit peu moins vu en deuxième mi-temps parce qu’ils se sont méfiés, mais il a fait des différences incroyables en première mi-temps. Ce garçon a un avenir incroyable, ce sera la future vedette du PSG dans très peu de temps », prévient, dans Le Parisien, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, désormais dirigeant du club d'Avranches (N). Il est vrai que Bradley Barcola a tout pour faire craquer les supporters du PSG, et ce n'est pas sa déclaration d'après-match qui va calmer l'enthousiasme qui grandit autour du jeune attaquant. Bien au contraire.

Barcola la future star du PSG

Évoquant son transfert de l'OL au PSG, Bradley Barcola a reconnu que cela avait une excellente chose pour lui et qu'il se sentait désormais comme chez lui à Paris. « Je sais que j’ai fait un très bon choix de venir ici, je n’ai pas eu de doutes sur mon choix. Je suis très content et très fier d’être parisien aujourd’hui », a confié Barcola, qui avec cette performance face à un géant comme le FC Barcelone s'est peut-être rapproché d'un autre club très fermé. En effet, Guy Stéphan était présent au stade de Montjuic et il ne fait aucun doute que l'adjoint de Didier Deschamps n'aura que des bonnes choses à dire sur le jeune joueur parisien. De là à voir Bradley Barcola disputer l'Euro 2024 avec l'équipe de France, lui qui ne compte pas une seule sélection avec les grands Bleus, il n'y a qu'un pas qui pourrait être encore plus facilement franchi si le PSG va au bout de son épopée européenne.

En attendant, si Bradley Barcola est le futur Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi peut définitivement dormir tranquille. Cependant, le numéro 7 parisien, qui s'apprête à partir au Real Madrid, a montré que même sans briller, il était encore capable de marquer deux buts et de faire définitivement basculer une rencontre. A Barcola de franchir encore un petit palier, mais sa progression est telle qu'il n'y a aucune raison que cela ne soit pas le cas, car il y a seulement un an, il n'était même pas titulaire indiscutable à Lyon.