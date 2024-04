Le PSG humilie le Barça en plein milieu de la nuit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La semaine passée, le FC Barcelone s'était moqué du PSG et de la ville de Paris. Mais l'avion des joueurs parisiens était à peine revenu de Catalogne après la qualification que la réponse tombait.

Avant le match au Parc des Princes, le Barça avait trollé le Paris Saint-Germain avec notamment une vidéo créée par intelligence artificielle montrant une montgolfière aux couleurs du club espagnol volant près de la Tour Eiffel avec le slogan : Sempre Barça. De même, Barcelone avait aussi posté une image de la Joconde arborant le maillot barcelonais au Louvre. A peine de retour à Paris, et après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions où l'équipe de Luis Enrique affrontera Dortmund, le club de la capitale a déjà répondu.

Il est cinq heures, Paris s’éveille. 🎶 pic.twitter.com/yj8EdHswCO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 17, 2024

D'abord en montrant une image où la Montgolfière barcelonaise a coulé dans la Seine, puis une courte vidéo du Louvre où la Joconde du Barça a désormais à ses côtés, un tableau encore plus grand où l'on voit Marquinhos hurlant sa joie au moment de son ultime sauvetage avant le quatrième but du Paris Saint-Germain. Tout cela est évidemment de bonne guerre et fait partie du jeu, même s'il faut parfois se méfier du karma. En tout cas, le FC Barcelone sait dorénavant que la revanche a un goût très amer.