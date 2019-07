PSG : Barcelone veut s'offrir Neymar pour zéro euro !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

« Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde. Mais à ce jour, on ne sait ni si quelqu'un veut l'acheter ni à quel prix ». Lundi soir dans les colonnes du Parisien, le directeur sportif Leonardo ouvrait clairement la porte à un départ de Neymar. Mais le Paris Saint-Germain ne bradera pas sa star brésilienne, recrutée pour 222 ME en provenance de Barcelone il y a deux ans. Reste à savoir quel sera le prix fixé par le champion de France en titre pour laisser filer son joueur, dont la volonté de départ ne fait plus aucun doute.

Du côté de Barcelone, son principal (et unique) courtisan, on ne souhaite en tout cas pas se ruiner avec la venue de Neymar. Ce mardi, le quotidien catalan Sport explique même que le Barça souhaiterait s’offrir son ancien ailier gauche… pour zéro euro ! En effet, la direction barcelonaise tablerait sur un échange de Neymar contre Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho. Si l’on se réfère aux prix d’achat du Français et de l’ancien meneur de jeu de Liverpool, cela représente 305 ME. Mais il n’est pas certain que le Paris Saint-Germain fasse ce calcul, et se satisfasse d’un tel deal. Car du côté de Paris, on semble privilégier du cash à un échange, en dépit de la qualité certaine des deux attaquants du Barça.