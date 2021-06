Wijnaldum : Accord verbal avec le PSG !

Laissé libre par Liverpool, Georginio Wijnaldum a reçu deux offres venues du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. L'international néerlandais aurait finalement choisi le PSG.

En opposition frontale sur le dossier Wijnaldum, les dirigeants parisiens et barcelonais attendent désormais la décision du milieu de terrain, mais selon Fabrizio Romano le Paris Saint-Germain aurait raflé la mise au dernier moment. Alors que du côté du Barça, on pensait que l’affaire était réglée, le club catalan planifiant même la visite médicale de l’ancien joueur de Liverpool, une offre du PSG aurait tout fait capoter, le vice-champion de France proposant un salaire annuel de 8ME à Wijnaldum contre les 4ME offerts par Barcelone. Et ce dimanche, Romano annonce que Paris est proche d’avoir son premier renfort du mercato 2021. « Accord verbal conclu et pré-contrat fait. Oui ! Je confirme, les examens médicaux sont déjà programmés, annonce le journaliste italien, qui reste cependant prudent, estimant que le Barça pourrait éventuellement tenter un dernier coup. Voyons comment cela se terminera - le football est plein de ces histoires. Les joueurs libres le sont tant qu’ils n’ont pas signé de contrat. »

En Espagne, Matteo Moretto, correspondant de CalcioMercato, confirme que Georginio Wijnaldum est tout proche du Paris Saint-Germain, et qu’il se serait même déjà entretenu directement avec Mauricio Pochettino. L’affaire pourrait se régler dans les prochaines heures, une réponse définitive étant attendue par le PSG et le FC Barcelone d’ici lundi soir. Si Leonardo réussissait à ficeler ce dossier aussi rapidement, le club de la capitale frapperait un premier grand coup lors de ce marché des transferts, qui plus est sans dépenser une somme colossale.

verbal agreement reached and pre-contract done brother, yes! I can confirm, medicals already scheduled. Let’s see how it will finish - football is full of this stories. Part of the game. It’s not Fifa, free agents are not ‘official’ till they sign the contract. Let’s see 😄👌🏻