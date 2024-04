PSG-Barça menacé par l’État Islamique, la France riposte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En début de semaine, l’Etat Islamique a proféré des menaces glaçantes à l’encontre des quatre stades dans lesquels se disputent les quarts de finale aller de Ligue des Champions, dont le Parc des Princes.

Fort heureusement, aucun incident n’a été déploré mardi soir à Madrid et à Londres en marge des rencontres Real-City et Arsenal-Bayern. On espère qu’il en sera de même ce mercredi alors que vont se dérouler PSG-Barcelone au Parc des Princes et Atlético-Dortmund à Madrid. A cette heure, on ignore si la menace terroriste de l’Etat Islamique est réelle. Une chose est certaine, elle a incité les autorités françaises à considérablement renforcer les moyens de sécurité au Parc des Princes pour le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, moins d’un mois après la tuerie de masse en Russie, où 140 personnes ont été tuées dans l’attentat du Crocus City Hall à Moscou. Mardi, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que le Parc des Princes allait être placé sous très haute surveillance et que la Direction générale de la sécurité intérieure était à pied d’œuvre afin d’être « au rendez-vous d’un renseignement préventif ou curatif ».

La Ligue des Champions ciblée par l'Etat Islamique https://t.co/n41BB7Fqt6 — Foot01.com (@Foot01_com) April 9, 2024

Aux alentours du Parc des Princes, des policiers de la BRI spécialisés dans la lutte anti-terroriste seront déployés. « Le dispositif va mobiliser des policiers d'intervention aux abords immédiats du site » a confirmé une source policière à L’Equipe alors que mardi soir sur les coups de 20 heures, une réunion exceptionnelle se tenait à Beauvau en présence de Gérald Darmanin, des services du renseignements intérieur, de la préfecture de police de Paris et de la Direction générale de la gendarmerie nationale. Le PSG a également son rôle à jouer en déployant un nombre de stadiers plus important que d’habitude. Le quotidien national écrit ce mercredi que 1500 stadiers seront mobilisés contre 1000 à 1200 habituellement afin de fluidifier le contrôle et les palpations. Face à la menace terroriste, la France sort donc les grands moyens pour éviter tout incident mercredi soir en marge du match entre le PSG et Barcelone, de quoi rassurer l’entraîneur parisien Luis Enrique, qui « espère » que « rien ne se passera » aux alentours du Parc des Princes.