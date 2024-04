La Ligue des Champions ciblée par l'Etat Islamique

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

L’heure des quarts de finale de la Ligue des Champions a sonné avec quatre affiches prestigieuses, qui se retrouvent toutefois ciblées par la menace terroriste de l’Etat islamique.

Peur sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mardi et mercredi, quatre affiches très alléchantes vont se disputer : Arsenal-Bayern, PSG-Barcelone, Real-City et enfin Atlético-Borussia. Les fans de foot attendaient les quarts de finale de la C1 avec la plus grande impatience et sans aucun doute, ils seront devant leur télévision ce mardi et auront le luxe de choisir entre l’affiche entre Real et City ou celle entre Arsenal et le Bayern. Comme chaque année, la dernière ligne droite de la Ligue des Champions attire les foules et suscite un réel engouement. Dans une vidéo diffusée sur l'un de ses canaux de propagande, l’Etat islamique a décidé de semer la terreur afin de gâcher les évènements festifs en Europe, pour leur capacité à drainer les foules et avoir un gros impact médiatique.

L'organisation terroriste a récemment diffusé un message de propagande sur lequel on peut lire la devise « Tuez les tous » avec les noms des quatre stades dans lesquels vont se jouer mardi et mercredi les quarts de finale de la Ligue des Champions, à savoir le Parc des Princes de Paris, le Civitas Metropolitano et le Santiago Bernabeu de Madrid et enfin l’Emirates Stadium de Londres. C’est le média espagnol Onda Cero qui relaie cette information, laquelle fait logiquement froid dans le dos même si les services de sécurité des pays concernés ainsi que de l'UEFA sont au maximum de leur attention et de leur vigilance afin d’éviter toute catastrophe lors de ces évènements très attendus et particulièrement médiatisés, ce qui en fait d'ailleurs une cible de choix pour Daesh. Il y a tout juste quelques semaines, l’Etat islamique avait pris pour cible une salle de concert à Moscou en Russie, faisant 143 morts et plus de 200 blessés. L'Espagne, tout comme la France récemment, a relevé son niveau d'alerte contre le terrorisme ces derniers jours, passant au grade 4 sur une échelle allant jusqu'à 5.