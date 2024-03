PSG-Barça ‍: Luis Enrique n'est pas Neymar, il évite l'erreur fatale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le hasard fait que le FC Barcelone va encore une fois croiser la route du PSG en Ligue des champions. Mais cette version 2024 sera spéciale puisque Luis Enrique, l'entraîneur du Barça version remontada, sera sur le banc parisien.

Au lendemain du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, et à la veille du déplacement du PSG à Montpellier, Luis Enrique était en conférence de presse. A cette occasion, de nombreux médias espagnols avaient fait le déplacement jusqu'au centre d'entraînement parisien afin de connaître l'avis du technicien espagnol sur ses prochaines retrouvailles avec le Barça. Personne ne l'a oublié, en 2017, lors de la remontada, c'était Luis Enrique qui dirigeait le club catalan et il lui a donc été demandé, par Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, si ce fameux 6-1 est le sommet de sa carrière comme entraîneur. La réponse du technicien parisien a été claire et nette.

« Non pas du tout. Car cette victoire n’a servi à rien, cette remontada n’a pas été suffisante pour gagner une autre Ligue des champions car la Juventus nous a éliminé après. C’était un match spécial évidemment, mais pas le plus important de ma carrière en tant qu’entraîneur. Mais si tout le monde se souvient de la remontada, on oublie que le PSG a gagné 4-0 à l’aller au Parc des Princes et cette semaine-là l’entraîneur parisien avait été idolâtré. Mais 15 jours avant la remontada, à Barcelone, le coupable, c'était moi, l’entraîneur, et mon staff. Je me souviens donc très bien du 6-1, mais aussi du 4-0 », a expliqué Luis Enrique à moins d'un mois avant ses retrouvailles avec le Barça.

Neymar avait commis une grosse erreur

Une réponse habile qui permet à l'entraîneur de 53 ans de ne pas reproduire l'énorme boulette que Neymar avait commise. Alors qu'il avait signé pour 222 millions d'euros au PSG, la star brésilienne avait expliqué que la remontada était le meilleur souvenir de sa carrière de footballeur en réponse à une question posée par Oh My Goal. Des propos qui avaient écœuré les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels estimaient que Neymar aurait mieux fait de se taire sur ce sujet toujours très sensible même si les années ont passé.

À partir de là, la relation entre la star brésilienne du PSG et le Parc des Princes s'était dégradée et on sait comment tout cela s'est fini. L'an dernier, des Ultras étaient même allés manifester devant le domicile personnel de Neymar en région parisienne en lui demander de rapidement faire ses valises. Cela a été le cas, le club saoudien d'Al-Hilal offrant 90 millions d'euros au Paris Saint-Germain et un salaire monstrueux au joueur brésilien pour recruter le numéro 10 du PSG et de la Seleçao.