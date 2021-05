PSG : « Bande de tapettes », Kimpembe peut prendre 10 matchs !

Dans : PSG.

Auteur d’un tacle ravageur sur Jérémy Doku, Presnel Kimpembe a vu rouge dans une fin de match échevelée à Rennes, ce dimanche soir.

Le défenseur central parisien a probablement disputé les dernières minutes de sa saison sous le maillot du PSG, et va pouvoir ainsi se reposer avant l’Euro du mois de juin. En effet, son rouge direct pour un geste dangereux risque de lui valoir plusieurs matchs de suspension, à priori au moins trois. De quoi déjà comprendre les deux dernières journées de Ligue 1, et la demi-finale de la Coupe de France contre Montpellier cette semaine. Mais, en cas de finale et donc de quatrième match, il y a de grandes chances que « Presno » ne soit pas non plus de la partie. En effet, en plus de s’être chauffé avec Romain Del Castillo, qui était remplaçant, sur le bord de la touche, le joueur du PSG a balancé quelques insultes bien audibles en quittant le terrain.

Et notamment un « bande de tapettes » qui a forcément été entendu par le quatrième arbitre présent non loin, même si rien n’indique pour le moment que l’insulte a été inscrite dans le rapport des officiels. Si cela devait être le cas, la sanction maximum pour des insultes discriminatoires peut aller jusqu’à 10 matchs, et donc le priver du début de la saison prochaine également. Un pétage de plomb qui va en tout cas mettre Kimpembe au frais pour un petit bout de temps, même si les chances d’une suspension XXL sont minces. En effet, le champion du monde n’a pas insulté directement quelqu’un, mais a lancé ces mots déplacés à la volée en quittant le terrain, ce qui fait une différence pour la commission de discipline dans son barème. Quoi qu’il en soit, la nervosité des joueurs du Paris Saint-Germain à la fin des matchs qu’ils ne maitrisent pas sera clairement un souci à gérer pour Mauricio Pochettino à l’avenir.