PSG : Balbir retourne sa veste pour Tuchel et l’assume

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est un grand classique du football, après avoir été mise plus bas que terre lors de ses premiers matchs de Ligue des Champions, l’équipe du Paris Saint-Germain est désormais portée aux nues pour avoir obtenu la première place d’une poule relevée. Les problèmes irrémédiables pointés du doigt lors des contre-performances ont visiblement disparu, et Neymar comme Tuchel sont félicités pour leur talent et leur vision. L’entraineur allemand a en tout cas réussi à se mettre l’ensemble des observateurs dans la poche par sa maitrise du groupe et ses coups tactiques, ce qu’avoue sans mal un Denis Balbir qui ne croyait pas beaucoup en lui à son arrivée.

« Quand on l’a vu débarquer à Paris, on pensait – moi le premier – que Thomas Tuchel était un choix curieux. On nous vendait des noms plus prestigieux comme Wenger, Conte ou Simeone et l’Allemand est arrivé. Finalement, on se rend compte que l’école Dortmund fonctionne. Tuchel est un grand entraîneur, quelqu’un qui prend des risques et qui innove. Sur cette phase de poule, il y a eu des changements de systèmes. Même s’il a surement froissé quelques susceptibilités, on tend vers un Paris plus collectif que jamais. Ce que je ressors de cette phase de poule, c’est qu’il y a une vraie adhésion du vestiaire concernant sa méthode », a souligné le commentateur de M6 sur Butfootballclub. Un bel hommage pour ce choix fort de la direction parisienne, et qui pour le moment porte ses fruits.