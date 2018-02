PSG : Balayer deux fois l'OM, Thiago Motta dévoile son secret

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Pour la première fois depuis longtemps, le Paris Saint-Germain n'aura pas de match à jouer durant la semaine et c'est donc sereinement que les joueurs parisiens vont pouvoir préparer la double confrontation face à l'Olympique de Marseille, dimanche prochain en Ligue 1 et le mercredi suivant en Coupe de France. Ces deux matches face au rival éternel tombent au meilleur moment si l'on en croit Thiago Motta. Car pour l'expérimenté milieu défensif battre deux fois l'OM est le meilleur moyen de préparer la réception du Real Madrid la semaine suivante.

« Ces deux rencontres face à l’OM sont la meilleure préparation possible avant de jouer le Real, on aime jouer ce match ! On peut faire deux beaux matchs et les gagner. Quand on porte le maillot du PSG, on a cette responsabilité de gagner les matchs et surtout un clasico ! On va bien se préparer. On va aborder ces matchs comme une finale », prévient Thiago Motta, qui doit cependant se souvenir qu'à l'aller au Vélodrome le Paris Saint-Germain n'était pas passé loin de la grosse catastrophe. Il est évident que pour arriver avec un gros moral face à Madrid, le PSG ne devra pas se rater face à l'Olympique de Marseille.