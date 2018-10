PSG : Avec Verratti, mais sans Thiago Silva contre Naples ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Serie A.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain disputera une rencontre capitale pour son avenir européen face à Naples.

Le club parisien, qui a déjà grillé un joker avec une défaite à Liverpool, n’aura pas le droit à l’erreur. Mais il est possible que Thomas Tuchel soit privé de certains joueurs pour cette rencontre. Forfait contre Amiens samedi après-midi, Thiago Silva n’est pas certain de pouvoir tenir sa place et demeure très incertain selon L’Equipe.

Concernant Marco Verratti et Angel Di Maria, l’optimisme est de rigueur. Mais pour l’heure, il n’est pas décidé de manière définitive que les deux joueurs seront dans le groupe face à Naples. Le doute concerne surtout l’Italien, selon Le Parisien. En effet, le quotidien régional affirme que le natif de Pescara a été victime d’une douleur musculaire contre Amiens. Un problème à ne pas sous-estimer pour le staff médical du PSG. A l’évidence, on en saura plus ce lundi, à l’issue de l’entraînement au Camp des Loges, à deux jours du choc contre le Naples de Carlo Ancelotti.