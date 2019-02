PSG : Ave, Mbappé ! Même Pierre Ménès s'incline

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'absence de Neymar et d'Edinson Cavani, tous les deux à l'infirmerie pour des blessures plus ou moins graves, Kylian Mbappé continue de briller sous le maillot du Paris Saint-Germain. Ce dimanche soir, le champion du monde a offert la victoire à son équipe contre l'ASSE, avec une reprise de volée du droit en pleine lucarne sur une belle ouverture de Dani Alves (73e). Une réalisation à l'image de l'attaquant de 20 ans : fantastique ! Le meilleur buteur de la Ligue 1 est d'ailleurs le premier joueur français à compter 19 buts après 18 journées sur les 45 dernières années.

Une statistique qui n'étonne même plus Pierre Ménès. « Mbappé n'a aucune limite. Si le patron du PSG est Thiago Silva, Mbappé est le buteur. Vu ce qu'il reste comme joueurs offensifs, si Mbappé ne marque pas, le PSG aura du mal à marquer un but. Il marque contre Manchester et face à l'ASSE en étant seul en pointe, on ne peut que s'incliner devant lui », a lancé le journaliste de Canal +, qui estime donc que Mbappé endosse parfaitement le costume de leader offensif laissé par Neymar.